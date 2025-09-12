The Swiss voice in the world since 1935
طهران: نقترب من إبرام صفقة مع باريس لتبادل سجناء

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أنّ صفقة لتبادل فرنسيين مسجونين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا يقترب من “مرحلته النهائية”.

وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية “يمكنني الآن القول إننا وصلنا إلى النقطة التي يقترب فيها (اتفاق) تبادل السجناء الفرنسيين في إيران من مرحلته النهائية”، من دون مزيد من التفاصيل.

ويشمل التبادل المقترح مهدية أصفندياري، وهي إيرانية أُوقفت في فرنسا في فبراير/شباط بتهمة الترويج للإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت إيران مرارا بإطلاق سراحها، بدعوى أنّها احتجزت ظلما.

وفي أيار/مايو رفعت فرنسا دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب احتجاز مواطنين فرنسيين هما سيسيل كولر وجاك باريس اللذان تعتبرهما باريس “رهينتي دولة”.

وأُوقفت سيسيل كولر (40 عاما) وجاك باريس (72 عاما) في 7 أيار/مايو 2022، وهما متّهمان بالتجسس لصالح إسرائيل، العدو اللدود لإيران. 

ووصفت عائلتاهما وضعهما الراهن بأنه يزداد يأسا.

رخ/بك

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
25 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

