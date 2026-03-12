طهران: يمكن للكثير من السفن عبور مضيق هرمز إذا نسقت مع البحرية

دبي 12 مارس آذَار (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء مهر إن الكثير من السفن لا تزال قادرة على عبور مضيق هرمز في حالة التنسيق مع البحرية الإيرانية.

وأضاف “بعد الأحداث الراهنة، لا يمكننا عموما العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل 28 فبراير (بداية الحرب الحالية على إيران)… فقد أدركنا، كما أدرك غيرنا، مدى أهمية أمن مضيق هرمز”.

