The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

طهران: يمكن للكثير من السفن عبور مضيق هرمز إذا نسقت مع البحرية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 12 مارس آذَار (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء مهر إن الكثير من السفن لا تزال قادرة على عبور مضيق هرمز في حالة التنسيق مع البحرية الإيرانية.

وأضاف “بعد الأحداث الراهنة، لا يمكننا عموما العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل 28 فبراير (بداية الحرب الحالية على إيران)… فقد أدركنا، كما أدرك غيرنا، مدى أهمية أمن مضيق هرمز”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية -تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية