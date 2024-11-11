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طهران “على علم” بتقارير عن اعتقال صحفي إيراني أمريكي

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دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين إن الوزارة على علم بتقارير عن اعتقال الصحفي الإيراني الأمريكي رضا ولي زاده في إيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة تعتقد أن الصحفي الذي عمل في السابق لدى محطة إذاعية تمولها الحكومة الأمريكية محتجز في إيران منذ شهور.

وقال بقائي عندما سُئل عن ولي زاده في مؤتمر صحفي “نحن على علم بتقارير متعلقة باعتقال مواطن إيراني. هو مواطن إيراني وليس لدي معلومات حول جنسيته الأخرى. ونحن على اتصال مع الجهات المعنية لمتابعة القضية”.

ولا تعترف إيران بالجنسيات المزدوجة، وتعتبر المواطنين الذين يحملون أكثر من جنسية إيرانيين فقط.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق بسجن ولي زاده، الذي عمل في السابق لدى راديو فردا، وهي وسيلة إعلامية تابعة لإذاعة أوروبا الحرة التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.

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