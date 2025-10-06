طهران تأمل الإفراج “قريبا” عن فرنسييَن في إيران وإيرانية في فرنسا

أعربت إيران الاثنين عن أملها في أن يتم قريبا الإفراج عن فرنسييَن محتجزَين في طهران ومواطنة إيرانية معتقلة في فرنسا، في وقت تعيد السلطات النظر في القضية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للصحافيين إن “القرار المرتبط بالإفراج عن هذين الشخصين والسيدة إسفندياري يخضع لمراجعة السلطات المعنية”.

وأضاف “نأمل بأن يتم ذلك قريبا، فور استكمال الإجراءات اللازمة”، مشددا على أن القضيتين منفصلتين.

أوقفت الإيرانية مهدية إسفندياري في فرنسا في شباط/فبراير بتهم الترويج للإرهاب على الشبكات الاجتماعية، بحسب السلطات الفرنسية. ووصفت إيران مرارا اعتقالها بالتعسفي.

في الأثناء، تشدد إيران على أن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس اللذين تحتجزهما منذ أيار/مايو 2022، كانا يتجسسان لحساب إسرائيل.

وقال بقائي إن “مواطنَين فرنسييَن أوقفا في إيران يواجهان اتهامات واضحة”.

وأضاف “نعتقد بأن اعتقال المواطنة الإيرانية في فرنسا هو أمر غير قانوني، ولم يقدّم لنا أي أساس مقبول قانونا لتوقيفها”.

رفعت فرنسا القضية إلى محكمة العدل الدولية في وقت سابق هذا العام متّهمة إيران بخرق الالتزامات المرتبطة بالوصول القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.

سحبت باريس لاحقا الشكوى بعدما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن تبادل سجناء يشمل الفرنسييَن وإسفندياري يقترب من مراحله الأخيرة.

