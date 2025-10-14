طهران تؤكد أنها لم تفوت “فرصة” بغيابها عن قمة شرم الشيخ بشأن غزة

afp_tickers

2دقائق

أكدت ايران الثلاثاء أنها لم تفوت “فرصة” على الساحة الدبلوماسية في معرض تبرير غيابها عن قمة شرم الشيخ حول غزة والتي عُقدت في مصر وشارك في رئاستها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانتقدت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية في الأيام الماضية قرار طهران رفض دعوة مصر للمشاركة في القمة التي عُقدت الاثنين في منتجع شرم الشيخ.

والثلاثاء، اعتبرت صحيفة “شرق” الإصلاحية أن غياب إيران عن هذا الحدث يُظهر “سلبية وغيابا للمبادرة وإضاعة للفرص” على صعيد السياسة الخارجية.

من جانبها، نقلت صحيفة “هام ميهان” عن دبلوماسي سابق قوله إنه كان ينبغي على طهران المشاركة في المفاوضات لأن “قضية فلسطين ومستقبل غزة مرتبطان بإيران”.

وفي رده على هذا الموقف، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الثلاثاء عن قرار بلاده بالتاكيد على أن المشاركة في مثل هذه الاجتماعات “دون حسابات دقيقة” قد “تضرّ بمكانة البلاد”.

وأوضح “تعرضنا لهجوم مخالف للقانون وإجرامي من الولايات المتحدة في حزيران/يونيو. كما لعب النظام الصهيوني دورا في هذا الفعل، بضوء اخضر وتعاون من الولايات المتحدة”، بحسب وكالة تسنيم للأنباء.

وشاركت واشنطن في الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد إيران لاستهداف المواقع النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو.

وقال بقائي الثلاثاء “من الطبيعي ألا نشارك في اجتماع برئاسة طرف يتباهى بمثل هذا العمل الإجرامي” في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ الاثنين وثيقة اتفاق غزة الذي توسّط فيه دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع التأكيد على الالتزام “بمستقبل يسوده السلام الدائم”.

اب/ريم/لين