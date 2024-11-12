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طهران تبني “نفقا دفاعيا” بعد ضربات إسرائيلية

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دبي (رويترز) – قالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية يوم الثلاثاء إن إيران تبني “نفقا دفاعيا” في العاصمة طهران بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد.

ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.

وقال رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران لوكالة تسنيم “لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران”.

ونفذت إسرائيل الشهر الماضي أولى الضربات التي اعترفت بها رسميا في إيران مستهدفة مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب البلاد، ردا على هجوم شنته إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

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