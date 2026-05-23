طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

اتهمت إيران الولايات المتحدة السبت بعرقلة المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب من خلال “مطالب مفرطة”، في وقت أثار فيه تغيير في جداول أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب التكهنات بإمكان استئناف الأعمال القتالية.

وفي محادثة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن “مواقف متناقضة ومطالب مفرطة” من جانب الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالتا تسنيم وفارس.

وقال عراقجي إن هذه العوامل “تعطّل مسار المفاوضات الجارية برعاية باكستان”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إنه رغم “الخيانة المتكررة” من جانب الولايات المتحدة، فإن إيران “شاركت في العملية الدبلوماسية بنهج مسؤول (…) وتسعى إلى تحقيق نتيجة معقولة وعادلة”.

والجمعة، وصل قائد الجيش الباكستان عاصم منير إلى طهران في إطار الوساطة التي تضطلع بها بلاده. وبحسب وكالة إرنا، أجرى محادثات حتى وقت متأخر من ليل الجمعة السبت مع عراقجي بشأن “آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع وقوع تصعيد جديد”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد في وقت سابق أن الخلافات بين طهران وواشنطن ما تزال عميقة وتشمل، بحسب قوله، إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، والوضع في مضيق هرمز والحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، إضافة إلى الملف النووي.

في موازاة ذلك، تكثف قطر ودول أخرى جهود الوساطة. وقال بقائي إن وفدا قطريا زار طهران الجمعة.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تدرس شن عمليات عسكرية جديدة على إيران.

وذكرت شبكة “سي بي أس نيوز” أن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات قصف خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما قال موقع أكسيوس إن ترامب جمع كبار مستشاريه الجمعة لمناقشة الحرب.

– ترامب يغيّر جدول أعماله –

قال الرئيس الأميركي إنه لن يستطيع أن يحضر زفاف ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور وأنه سيضطر للبقاء في واشنطن “لأسباب تتعلق بشؤون الدولة”.

ومع ذلك، قال في خطاب الجمعة إن “القادة الإيرانيين يتوقون بشدة للتوصل إلى اتفاق”.

ومنذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في الثامن من نيسان/أبريل بعد أكثر من شهر من القتال، لم تُعقد سوى جلسة مفاوضات واحدة في إسلام آباد لم تسفر عن اتفاق، وذلك في 11 نيسان/أبريل.

وقد هدد ترامب مرارا باستئناف الحرب في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وتسببت الحرب باضطراب كبير في الاقتصاد العالمي جراء إغلاق إيران لمضيق هرمز الذي يمر منه عادة خُمس الإنتاج العالمي للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

في المقابل، تؤكد الحكومة الإيرانية مجددا أنها “لن تستسلم أبدا للترهيب”، فيما هدد الحرس الثوري بتوسيع نطاق الحرب “إلى ما هو أبعد من المنطقة” في حال وقوع هجوم أميركي جديد.

في لبنان، تتواصل الضربات الإسرائيلية رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ويوم الجمعة، قُتل عشرة أشخاص في سلسلة غارات على جنوب البلاد، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وفي ليلة الجمعة السبت، أصابت غارتان جديدتان مباني في مدينة صور الجنوبية، بعد تحذير أصدره الجيش الإسرائيلي.

