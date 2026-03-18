طهران تتوعد بهجمات على منشآت طاقة خليجية

دبي 18 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن بعض المنشآت التابعة لقطاع النفط الإيراني في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية تعرضت لهجوم اليوم الأربعاء في حين أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرات بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر.

وبعد هذه الأنباء ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من ستة بالمئة لتصل إلى ما يقرب من 110 دولارات للبرميل خلال الجلسة. وحذر محللون من أن يزيد أي هجوم على حقل بارس الجنوبي من احتمال رد إيران بهجمات على منشآت الطاقة في الخليج، بما في ذلك تلك التابعة لشركات النفط الكبرى في قطر.

وقالت قطر إن هذا الهجوم إسرائيلي دون الإشارة إلى أي دور أمريكي. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الهجوم بأنه “خطوة خطرة وغير مسؤولة” تعد “تهديدا لأمن الطاقة العالمي”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق.

وأوقفت قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بالكامل بسبب الحرب، مما أدى إلى خفض 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وقد يؤدي أي ضرر يلحق بالمنشآت إلى تمديد الانقطاع إلى ما بعد شهر مايو أيار.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الهجمات استهدفت منشآت بتروكيماوية في حقل بارس الجنوبي مضيفة أن حجم الأضرار لم يتضح بعد.

وقال مسؤول عراقي كبير لرويترز إن تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق توقفت بعد الهجمات إثر تحويل إيران إنتاجها من الغاز إلى منشآت محلية. وتزود طهران العراق بما بين الثلث و40 بالمئة من احتياجاته من الغاز والكهرباء.

* تحذيرات بالإخلاء

أصدرت قوات الحرس الثوري الإيراني أوامر إخلاء لمصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية وحقل الحصن للغاز في الإمارات ومجمع مسيعيد للبتروكيماويات وشركة مسيعيد القابضة ومصفاة راس لفان في قطر. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المنشآت ستُستهدف بضربات جوية “خلال الساعات القادمة”.

وتنتج إيران الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي البحري الذي يوجد به نحو ثلث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وتشترك إيران في هذا الاحتياطي مع قطر.

وورد في بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز أن العقوبات والقيود التقنية أدت إلى أن يكون معظم الغاز الذي تنتجه طهران من حقل بارس الجنوبي مخصصا للاستخدام المحلي. وبلغ إجمالي إنتاج إيران من الغاز 276 مليار متر مكعب في 2024 جرى استهلاك 94 بالمئة منه في إيران.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وهجمات طهران على جيرانها في الخليج إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط وإجبار الشركات على وقف الإنتاج.

(إعداد أحمد هشام ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )