طهران تدافع عن حقها في التخصيب بعد تحذيرات واشنطن

7دقائق

دافعت إيران الخميس عن حقّها في تخصيب اليورانيوم، غداة تحذير من الولايات المتحدة التي رأت أنّ هناك “أسبابا عدة” لتوجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلامية التي تخوض معها مفاوضات غير مباشرة ترمي للتوصل إلى اتفاق.

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في مقطع فيديو إن “أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية”، مضيفا أن “البرنامج النووي الإيراني يتقدّم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يمكن لأيّ بلد أن يحرم إيران من حقّ الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميا”.

وكانت الولايات المتحدة قد حذّرت إيران الأربعاء من أنّه سيكون من “الحكمة” التوصّل إلى اتفاق، غداة جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة في جنيف، أعلن البلدان عزمهما مواصلتها.

وأطلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا التحذير الجديد بعد إعلان إيران الأربعاء أنّها تُعدّ إطارا لدفع هذه المفاوضات مع واشنطن، التي استؤنفت في 6 شباط/فبراير بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط.

وفي ظلّ تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في الخليج، حذّر دونالد ترامب لندن من التخلّي عن قاعدة دييغو غارسيا العسكرية بجزر تشاغوس في المحيط الهندي، معتبرا أنّها ستكون حيوية في حال شنّ هجوم على إيران إذا ما فشلت المفاوضات.

ورغم الإقرار باستمرار التباعد بين الولايات المتحدة وإيران، أشار البلدان الثلاثاء إلى عزمهما مواصلة المناقشات التي انهارت في حزيران/يونيو الماضي إثر هجوم إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.

وقالت ليفيت إن “هناك أسبابا وحججا عدة تدعم توجيه ضربة إلى إيران”، مضيفة أنّه “سيكون من الحكمة لإيران التوصّل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب”.

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد حذّر في وقت سابق من أنّ الولايات المتحدة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي “بطريقة أو بأخرى”.

“إسقاط نظام الحُكم”؟ –

أرسلت واشنطن حاملتي طائرات إلى الخليج، كما تنشر عشرات آلاف الجنود في قواعد في المنطقة، بعضها قد يكون عرضة لهجوم إيراني مضاد.

وأفادت شبكتا “سي إن إن” و”سي بي إس” الأربعاء بأنّ الجيش الأميركي مستعدّ لتنفيذ ضربات على إيران اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع رغم أنّ الرئيس الأميركي لم يتّخذ بعد قرارا نهائيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم، أنّ ترامب أُبلغ بخيارات عسكرية، من بينها خيار يستهدف “قتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين بهدف إسقاط نظام الحُكم”.

وفي خضم هذا التوتر، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مواطنيه الخميس إلى مغادرة إيران فورا، معتبرا أنّ احتمال اندلاع نزاع مفتوح “واقعي جدا”، حتى خلال الساعات المقبلة.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

وأفادت الخارجية الإيرانية بأنّ غروسي شدّد على أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلّفة التحقّق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، “مستعدّة لتقديم دعمها” في هذا المجال.

وكانت إيران قد علّقت تعاونها مع الوكالة وقيّدت وصول مفتّشيها إلى المنشآت التي تضرّرت بعد حرب الأيام الـ12، التي قصفت خلالها الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

– “فرض إرادتهم” –

وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قد أكّد الثلاثاء ضرورة مواصلة الحوار، مشيرا إلى أنّ الإيرانيين ليسوا “مستعدّين بعد” لأخذ “بعض الخطوط الحمراء” الأميركية في الاعتبار.

وتسعى إيران، التي تنفي سعيها إلى امتلاك سلاح نووي كما تتّهمها الدول الغربية وإسرائيل، إلى حصر المحادثات ببرنامجها النووي، وتطالب برفع العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل أيّ اتفاق.

وطالبت الولايات المتحدة مرارا بأن تتخلّى إيران عن التخصيب، مؤكّدة أنّ أيّ اتفاق ينبغي أن يشمل أيضا برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعمها لجماعات مسلّحة في المنطقة معادية لإسرائيل.

وكثّف ترامب تهديداته بالتدخّل العسكري، بداية ردا على حملة قمع موجة احتجاجات بإيران مطلع كانون الثاني/يناير، ثمّ للضغط من أجل التوصّل إلى اتفاق، ملوّحا حتّى بإسقاط السلطة في إيران في حال الفشل.

وشدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء على أن بلاده لا ترغب بالحرب لكن لا يمكنها في الوقت ذاته الرضوخ للمطالب الأميركية.

وقال “لا نريد حربا. منذ توليت منصبي، آمنت بضرورة تجنّب الحرب. لكن إذا كانوا سيحاولون فرض إرادتهم علينا وإذلالنا والمطالبة بأن ننحني بأي ثمن، فهل يجب أن نقبل بذلك؟”.

ولوّحت إيران مرارا أيضا بالردّ على أيّ هجوم، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، الممرّ الاستراتيجي لتجارة النفط العالمية.

وأجرى الحرس الثوري مطلع الأسبوع مناورات عسكرية في هذه المنطقة، فيما تنفّذ البحريتان الإيرانية والروسية الخميس تدريبات مشتركة في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

