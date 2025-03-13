طهران تستدعي دبلوماسيين أوروبيين للتنديد بـ”اجتماع استفزازي” لمجلس الأمن حول برنامجها النووي

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استدعت طهران الخميس دبلوماسيين ممثلين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا للاحتجاج على “خطوة استفزازية” بعد اجتماع لمجلس الأمن حول برنامجها النووي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال البيان إن عقد هذا الاجتماع الذي جاء بناء على دعوة من الدول الثلاث والولايات المتحدة، “لا يستند الى أي مبرّر تقني أو قانوني، ويعتبر خطوة استفزازية وسياسية تتطابق مع المقاربة الأحادية للولايات المتحدة”.

وشهد الاجتماع الأربعاء اتهام البعثة الأميركية لطهران باتباع “سلوك مخزٍ” في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

وكان العديد من أعضاء مجلس الأمن قد طلبوا عقد الاجتماع لمناقشة التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى زيادة مقلقة لاحتياطات إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال التقرير إن إيران زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بدرجة نقاء 60% والقريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها أنه تم استدعاء الممثلين الدبلوماسيين إلى الوزارة “احتجاجا على تواطؤهم مع الولايات المتحدة وعقدهم اجتماعا مغلقا بشأن برنامج إيران النووي السلمي”.

وفي عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة نتج عنه تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها.

لكن في 2018، وخلال ولايته الرئاسية الأولى، سحب ترامب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد الرئيس الجمهوري العمل بسياسة “الضغوط القصوى” حيال طهران، لكنه دعا في الوقت عينه إلى إبرام اتفاق نووي جديد. وتشدد طهران أن لا إمكانية لاتفاق كهذا طالما أن العقوبات لا تزال سارية.

والخميس دعت الصين إلى حل “دبلوماسي” لمسألة ملف إيران النووي بينما تستعد لاستضافة محادثات يجريها دبلوماسيون من طهران وموسكو الجمعة.

أب/رض-سام/كام