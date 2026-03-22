طهران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل إذا استهدفت واشنطن منشآت الطاقة الإيرانية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

22 مارس آذار (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأحد إن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وهدد ترامب أمس السبت “بمحو” محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، في ما يشير إلى تصعيد كبير بعد أقل من يوم على حديثه عن “تهدئة” الحرب التي دخلت الآن أسبوعها الرابع.

وجاء في البيان أن الشركات التي تضم حصصا أمريكية “ستُدمر بالكامل” إذا استهدفت واشنطن منشآت الطاقة الإيرانية، وأن منشآت الطاقة في الدول التي تستضيف قواعد أمريكية ستكون أهدافا “مشروعة”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية