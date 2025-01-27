طهران لم تجر أي اتصالات مع الإدارة الأميركية منذ تنصيب ترامب (دبلوماسي)

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قال دبلوماسي إيراني كبير الاثنين إن إيران والولايات المتحدة لم تتبادلا أي رسائل منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي لوكالة أنباء الطلبة (إسنا) “لم يمض سوى أيام قليلة على تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة ولم يتم تبادل أي رسائل”.

خلال فترة ولايته الأولى، انتهج ترامب سياسة “الضغط القصوى” وسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

التزمت طهران بالاتفاق حتى انسحاب واشنطن، لكنها بدأت بعد ذلك في التراجع عن التزاماتها. وتعثرت الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015.

وقال تخت روانجي “يتعين علينا التخطيط بهدوء وصبر. عندما يتم الإعلان عن سياسات الجانب الآخر (ترامب)، نتصرف وفقا لذلك”.

قال ترامب الخميس إنه يأمل في تجنب توجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، على أمل التوصل إلى “اتفاق” مع طهران.

أعربت إيران مرارا وتكرارا عن استعدادها لإحياء الاتفاق، ودعا الرئيس مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في تموز/يوليو إلى إنهاء عزلة بلاده.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قبل عودة ترامب رسميا إلى البيت الأبيض، أجرى مسؤولون إيرانيون محادثات نووية مع نظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصفها الجانبان بأنها “صريحة وبناءة”.

وقال تخت روانجي إنها كانت الجولة الثالثة من المحادثات بعد جولتين سابقتين واحدة في جنيف وأخرى في نيويورك العام الماضي. وتوقع عقد جولة أخرى “في غضون شهر” لكنه قال إن “الموعد لم يتم تأكيده بعد”.

اب/ص ك/لين