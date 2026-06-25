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طهران ومسقط تشددان على ضرورة التنسيق بشأن الملاحة في مضيق هرمز

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دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان أكدا خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس على ضرورة استمرار التنسيق الثنائي بشأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وجاء في بيان نشر على حساب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تطبيق تيليجرام أنه ونظيره العماني بدر البوسعيدي ناقشا أحدث التطورات في المنطقة، بما شمل الترتيبات المتعلقة بالملاحة البحرية في المضيق والتدابير المؤقتة المقرر تطبيقها لمدة 60 يوما.

ورحب الجانبان بالمحادثات التي جرت مؤخرا في مسقط، واتفقا على مواصلة المشاورات الدبلوماسية والتنسيق الفني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

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