طواف الإمارات: بوغاتشار يعود الى المشاركة بعد عامين بطموح اللقب الثالث

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يعود السلوفيني تادي بوغاتشار الى المشاركة في طواف الإمارات للدراجات الهوائية في نسخته السابعة المقررة من الإثنين حتى 23 شباط/فبراير الجاري بعد غياب عامين في محاولة لاحراز لقبه الثالث.

وأحرز دراج فريق الإمارات اللقب في النسختين الثالثة (2021) والرابعة (2022) قبل أن يغيب عن آخر نسختين بسبب زحمة مشاركاته.

وسيعود بوغاتشار (27 عاما) الى المشاركة في السباق الذي انطلق بمسماه الحالي في 2019 بعد دمج طوافي أبوظبي ودبي، وهو في القمة بعد تحقيقه في 2024 ثلاثية طوافي إيطاليا(جيرو) وفرنسا (تور دو فرانس) وبطولة العالم على الطريق.

وقال بطل طواف فرنسا ثلاث مرات “أنا واثق بأنني سأحظى بدعم زملائي، وكذلك الجمهور الذي نحصل على دعمه كفريق كلما نافسنا في الإمارات”.

واضاف “الأمر المهم هو بذل قصارى جهدنا للفوز باللقب على أرضنا”.

وبغياب بوغاتشار كانت الفرصة سانحة للثنائي البلجيكي ريمكو ايفينبول للفوز بنسخة 2023، والشاب لينيرت فان ايتفليت في العام الماضي.

ويتطلع ايتفليت (23 عاما) الى التألق مجددا في الإمارات بعد فوزه في 2024 باللقب الأول في مسيرته الاحترافية.

وفي حين يغيب ايفينبول للإصابة، يحضر خمسة دراجين ممن حققوا اللقب من قبل أو صعدوا إلى منصات التتويج في المراحل المختلفة، وهم إضافة إلى بوغاتشار وفان ايتفليت، السلوفيني الآخر بريموز روغليتش، البلجيكي تيم ميرلييه، والهولندي أولاف كوي.

وتبلغ مسافة طواف الإمارات 1013 كلم، وتشمل 7 مراحل، منها 4 سريعة، ومرحلتان جبليتان، ومرحلة ضد الساعة لمسافة 12.2 كلم.

وينطلق السباق الاثنين من منطقة الظفرة في أبوظبي لمسافة 138 كلم، تليها المرحلة الثانية الثلاثاء (ضد الساعة لمسافة 12.2 كلم) في جزيرة الحديريات في العاصمة الإماراتية أيضا، والثالثة الأربعاء في رأس الخيمة لمسافة 181 كلم، يتخللها صعود جبل جيس.

وتقام المرحلة الرابعة الخميس بين الفجيرة وأم القيوين لمسافة 181 كلم، والخامسة الجمعة في دبي لمسافة 160 كلم، وتليها المرحلة قبل الأخيرة السبت في أبوظبي لمسافة 165 كلم، وتختتم الأحد 23 شباط/فبراير في العين لمسافة 167 كلم يتخللها صعود قمة جبل حفيت.

بور/الح