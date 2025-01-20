طواقم الدفاع المدني بغزة تبدأ البحث عن أشخاص دفنوا تحت الأنقاض

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من حاتم خالد ومحمد سالم ونضال المغربي

غزة/القاهرة (رويترز) – قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة يوم الاثنين إن البحث جار عن آلاف الفلسطينيين الذين يعتقد أنهم دفنوا تحت الأنقاض فيما عبر سكان القطاع عن صدمتهم إزاء الدمار في اليوم الثاني من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ودخل الاتفاق في الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، والتي دمرت قطاع غزة وأشعلت الشرق الأوسط، حيز التنفيذ يوم الأحد مع تحرير دفعة أولى من الرهائن الذين تحتجزهم حماس ضمت ثلاث إسرائيليات وإطلاق سراح 90 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

والآن بدأ الاهتمام يتحول إلى إعادة بناء الجيب الساحلي الذي دمره الجيش الإسرائيلي انتقاما من هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبحسب إحصاءات إسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسببت الحرب التي تلت الهجوم في مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل “نبحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن”.

وأضاف “عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 2842 شهيدا”.

وقال سكان ومسعفون في غزة إن اتفاق وقف إطلاق النار صامد إلى حد كبير، رغم حدوث وقائع متفرقة. وقال مسعفون إن ثمانية أشخاص أصيبوا بنيران إسرائيلية منذ صباح يوم الاثنين في مدينة رفح بجنوب القطاع، دون تقديم تفاصيل عن حالتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من صحة التقارير.

وسيتطلب إعادة إعمار غزة بعد الحرب مليارات الدولارات. وأظهر تقييم للأضرار أصدرته الأمم المتحدة هذا الشهر أن إزالة أكثر من خمسين مليون طن من الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي قد يستغرق 21 عاما وقد يكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.

وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضي إن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد تستغرق على الأقل حتى عام 2040، لكن الأمر قد يستمر لعدة عقود.

ويُعتقد أن الأنقاض ملوثة بمادة الأسبستوس، إذ من المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي ضربت أثناء الحرب بُنيت بهذه المادة.

وتقول إسرائيل إن هدفها في الحرب هو القضاء على حماس وتدمير شبكة الأنفاق التي بنتها تحت الأرض.