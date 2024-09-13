طوباس وطولكرم تشيعان قتلاهما بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

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شيعت طوباس وطولكرم وبلدة طمون الجمعة عشرة فلسطينيين قتلتهم القوات الاسرائيلية في غارات جوية في اليومين الماضيين خلال عمليات عسكرية مكثفة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجيش الاسرائيلي انسحب منها ليل الخميس، لكنه ما زال يداهم القرى المجاورة وينفذ اعتقالات.

وأتاح انسحاب الجيش من المدينتين والبلدة تنظيم مراسم التشييع.

شارك في مسيرة تشييع أربعة من القتلى وجميعهم من عائلة صوافطة في مدينة طوباس أكثر من الف فلسطيني واطلق خلالها مسلحون مقنعون وغير مقنعين الرصاص في الهواء.

ولُفت الجثامين برايات حركة الجهاد ورفعت خلال الجنازات رايات لحركة حماس.

وشيعت بلدة طمون المجاورة فلسطينيا قُتل معهم في مدينة طوباس.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وكالة فرانس برس صباح الأربعاء بمقتل خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم قرب مسجد التوحيد في طوباس.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ وحداته نفذت “عمليات لمكافحة الإرهاب في منطقتي طوباس وطمون” وأنّ إحدى طائراته “ضربت خلية إرهابية مسلّحة”.

وقال احمد صوافطة من امام المقبرة في طوباس “استيقظت صباحا على صوت انفجار بالبلد، جاءني أخوتي وقالوا إن ابني ياسين استُشهد، قلت الحمد الله”.

وقال الناشط في حركة حماس أسَيد خراز لوكالة فرانس برس “إن الاحتلال يحاول فرض واقع جديد وتقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية، وهذا الدعم الشعبي يشكل أهمية بالغة للمقاومين، لأنهم جزء من ابناء الشعب الفلسطيني الذين اختاروا هذا الطريق لمواجهة الاحتلال”.

في الأثناء، شيعت مدينة طولكرم خمسة من أبناء مخيمي المدينة، قُتل ثلاثة منهم في غارة جوية مساء الاربعاء أقر الجيش الاسرائيلي بتنفيذها في إطار عملياته.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مساء الاربعاء “وصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى الإسراء التخصصي في مدينة طولكرم جراء قصف الاحتلال لمركبة”.

ونعت سرايا القدس التابعة للجهاد الاسلامي “ثلاثة من مقاتليها استشهدوا الاربعاء بقصف من طائرة مسيرة في طولكرم”.

وعصر الثلاثاء افادت وزارة الصحة والهلال الاحمر بمقتل “شابة وشاب مسعف متطوع عند اقتحام مدينة طولكرم وجرح عدد من المواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي”.

منذ نهاية آب/أغسطس، تشن إسرائيل عمليات عسكرية واسعة النطاق في طوباس ومدينتي جنين وطولكرم المجاورتين لها، وكذلك في مخيمات اللاجئين الواقعة ضمن هذه المدن والتي تنتشر فيها خصوصا فصائل مسلّحة تقاتل الجيش الإسرائيلي.

احتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967. ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في إسرائيل، تصاعدات المواجهات وأعمال العنف بين الفلسطينيين من جهة، والجيش والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.

وقُتل ما لا يقل عن 679 فلسطينيا بنيران الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، كما قُتل ما لا يقل عن 24 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو في عمليات عسكرية، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

لبا/رسب/ماب/ص ك