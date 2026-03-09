طوكيو: رئيس وزراء تايوان لم يتواصل مع أي مسؤولين أثناء زيارته اليابان

أكدت اليابان الاثنين أن رئيس وزراء تايوان تشو جونغ-تاي لم يتواصل مع مسؤولين حكوميين أثناء زيارته إلى طوكيو نهاية الأسبوع لمتابعة مباراة بيسبول.

وأفادت الخارجية اليابانية فرانس برس بأن زيارة تشو كانت الأولى لرئيس وزراء تايواني في منصبه منذ العام 1972، باستثناء العام 2004 عندما اضطر يو شيي-كون للتوقف في اليابان بسبب إعصار.

وتأتي الزيارة بعد تدهور حاد في العلاقة بين اليابان والصين. وذكرت تقارير بأن ممثل تايوان لدى اليابان رافق تشو ووزير الرياضة التايواني.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا للصحافيين إنه “لم يكن هناك أي اتصال مع مسؤولي الحكومة اليابانية”.

وأضاف “نحن على علم بالتقارير كما أننا على علم بأن الجانب التايواني يوضح بأنها كانت (زيارة) خاصة. الحكومة ليست في وضع للتعليق” على الأمر.

وفي تايوان، أوضح تشو الأحد بأنه كان يقضي “عطلة” في اليابان.

وأضاف “كانت الرحلة من تمويلي الخاص وكان نشاطا خاصا. الترتيب الوحيد الذي جرى هو لتشجيع الفريق التايواني مع مواطنينا. لم يكن هناك غرض آخر ولذا لا توجد أي تعليقات أخرى لدي”.

يعود التوتر في العلاقة مع الصين مؤخرا إلى إشارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن اليابان قد تتدخل عسكريا في مواجهة أي محاولة صينية للسيطرة على تايوان.

وتعتبر الصين الجزيرة التي تحظى بحكم ديموقراطي جزءا من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لضمّها. ولم تعلّق بكين بعد على زيارة تشو.

