The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

طوكيو تأمر “غوغل” بالكف عن مخالفة قوانين المنافسة اليابانية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

افادت السلطات اليابانية الثلاثاء بأنها وجهت إلى شركة “غوغل” أمرا بالكف عما وصفته بأنه مخالفة لقوانين المنافسة اليابانية.

وقال سايكو ناكاجيما من هيئة التجارة العادلة اليابانية “لقد تبيّن لنا أن سلوك +غوغل+ يهدد بإعاقة المنافسة العادلة… في ما يتعلق بتنفيذ وظائف البحث للهواتف الذكية التي تعمل بنظام +أندرويد+، في مخالفة لقانون المنافسة”. 

ولم يسبق لليابان أن أصدرت مثل هذا الأمر في حق شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا، وفقا لوسائل إعلام يابانية، وهو يأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذت في أوروبا والولايات المتحدة. 

إلاّ أن السلطات اليابانية لم تُعلن عن اتخاذ أية عقوبات مالية في هذه المرحلة.

وتتهم هيئة التجارة العادلة اليابانية “غوغل” بمخالفة القانون من خلال فرض شروط تقييدية على مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” في اليابان.

ويتعلق الاتهام تحديدا بكون الشركة العملاقة ضمنت تثبيت متجرها للتطبيقات عبر الإنترنت “غوغل بلاي” ضمن حزمة تضم مع تطبيقها المخصص للبحث في متصفحها “كروم”.

ويُستخدَم “غوغل بلاي” على نطاق واسع إلى درجة أن “أجهزة +أندرويد+ لا تعود قابلة للبيع تقريبا من دونه”، على ما لاحظ مصدر حكومي في تصريح لوكالة فرانس برس في كانون الأول/ديسمبر.

وتعتقد هيئة التجارة العادلة اليابانية أيضا أن “غوغل” وفرت حوافز مالية لإجبار مصنعي الهواتف الذكية على استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إجراءات مماثلة تستهدف “غوغل” في دول أخرى.

نف-كاف/ب ح/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية