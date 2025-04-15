طوكيو تأمر “غوغل” بالكف عن مخالفة قوانين المنافسة اليابانية

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افادت السلطات اليابانية الثلاثاء بأنها وجهت إلى شركة “غوغل” أمرا بالكف عما وصفته بأنه مخالفة لقوانين المنافسة اليابانية.

وقال سايكو ناكاجيما من هيئة التجارة العادلة اليابانية “لقد تبيّن لنا أن سلوك +غوغل+ يهدد بإعاقة المنافسة العادلة… في ما يتعلق بتنفيذ وظائف البحث للهواتف الذكية التي تعمل بنظام +أندرويد+، في مخالفة لقانون المنافسة”.

ولم يسبق لليابان أن أصدرت مثل هذا الأمر في حق شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا، وفقا لوسائل إعلام يابانية، وهو يأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذت في أوروبا والولايات المتحدة.

إلاّ أن السلطات اليابانية لم تُعلن عن اتخاذ أية عقوبات مالية في هذه المرحلة.

وتتهم هيئة التجارة العادلة اليابانية “غوغل” بمخالفة القانون من خلال فرض شروط تقييدية على مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” في اليابان.

ويتعلق الاتهام تحديدا بكون الشركة العملاقة ضمنت تثبيت متجرها للتطبيقات عبر الإنترنت “غوغل بلاي” ضمن حزمة تضم مع تطبيقها المخصص للبحث في متصفحها “كروم”.

ويُستخدَم “غوغل بلاي” على نطاق واسع إلى درجة أن “أجهزة +أندرويد+ لا تعود قابلة للبيع تقريبا من دونه”، على ما لاحظ مصدر حكومي في تصريح لوكالة فرانس برس في كانون الأول/ديسمبر.

وتعتقد هيئة التجارة العادلة اليابانية أيضا أن “غوغل” وفرت حوافز مالية لإجبار مصنعي الهواتف الذكية على استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إجراءات مماثلة تستهدف “غوغل” في دول أخرى.

نف-كاف/ب ح/جك