طوكيو تتهم طائرات صينية بـ”إغلاق راداراتها” على مقاتلات يابانية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الأحد أن طائرات عسكرية صينية “أغلقت راداراتها” على مقاتلات يابانية في الأجواء فوق جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، واصفة الأمر بأنه “عمل خطير”.

وإغلاق الرادار خاصية في العديد من نظم الرادارات تسمح للطائرة بتحديد هدف معين وتتبعه بشكل مستمر وتلقائي.

ووصف وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في مؤتمر صحافي عقده على عجل صباح الأحد، هذه الحوادث بأنها “خطيرة ومؤسفة للغاية”، قائلا إن اليابان قدمت “احتجاجا شديد اللهجة” الى بكين وطالبتها بمنع تكرار ذلك.

وفي ما يتصل بالحادثة الأولى التي وقعت فوق البحر في جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، قالت الوزارة في بيان إن “طائرة مقاتلة من طراز جاي-15 انطلقت من حاملة الطائرات لياونينغ التابعة للبحرية الصينية، قامت بإغلاق رادارها بشكل متقطع” على طائرة مقاتلة من طراز أف-15 تابعة للقوات الجوية اليابانية.

وأضاف البيان أنه بعد نحو ساعتين، قامت مقاتلة صينية من طراز جاي-15 انطلقت أيضا من حاملة الطائرات “لياونينغ”، بإغلاق رادارها بشكل متقطع على مقاتلة يابانية.

وتابعت الوزارة أن “إغلاق الرادار في هذه الحوادث يشكل عملا خطيرا”، معربة عن “أسفها الشديد لوقوع مثل هذه الحوادث”.

وتستخدم الطائرات المقاتلة راداراتها لتحديد الأهداف والتحكم بإطلاق النار، وكذلك في عمليات البحث والإنقاذ.

وأكدت البحرية الصينية أن مزاعم طوكيو “باطلة تماما”، وطالبت اليابان بـ”وقف افتراءاتها وادعاءاتها الكاذبة فورا”.

وشهدت العلاقات بين بكين وطوكيو توترا كبيرا الشهر الماضي عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أشارت فيها إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم.

ومذاك، وقعت عدة حوادث شملت سفنا يابانية وصينية في بحر الصين الشرقي، بالقرب من جزر سينكاكو التي تديرها طوكيو لكنّ بكين تدّعي ملكيتها لها.

وتقول الصين إنها تملك معظم بحر الصين الجنوبي، مما يضعها في نزاع مع عدد من جيرانها في جنوب شرق آسيا.

وتعزز طوكيو تعاونها مع دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخصوصا أستراليا التي يزور وزير دفاعها ريتشارد مارليس اليابان حاليا.

وعقب اجتماعه مع نظيره الياباني، أعرب مارليس عن “قلق عميق إزاء سلوك الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وأكد أن علاقات استراليا مع الصين أصبحت مستقرة. وقال ردا على سؤال عن سلاسل التوريد “سنسعى للتعاون مع الصين عندما يكون ذلك ممكنا، لكننا سنعارضها عند الضرورة”.

