طوكيو تدعو إلى التعامل مع موجة الحر الأخيرة على أنها “كارثة طبيعية”

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تشهد مدن يابانية ما يُعرف بـ”الأيام شديدة الحرارة” أو “كوكوشوبي” وهو مصطلح جديد أطلقته هذا العام وكالة الارصاد الجوية اليابانية للإشارة إلى الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية.

وسجلت ثلاث مدن في وسط اليابان درجات حرارة تتجاوز هذه العتبة فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات في معظم أنحاء البلاد من خطر الاصابة بضربات شمس.

وشملت التحذيرات 41 مقاطعة من أصل 47 وسط دعوات للسكان ولاسيما كبار السن منهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحر الشديد.

وبالفعل، عُثر على رجل يبلغ من العمر 85 عاما فاقدا للوعي في غرفته في مقاطعة توشيغي الريفية في شمال طوكيو قبل أن يعلن في وقت لاحق عن وفاته، بحسب ما أفادت به متحدثة باسم جهاز الإطفاء وكالة فرانس برس.

من جهتها، دعت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث الأربعاء السكان إلى التعامل مع موجة الحر على أنها “كارثة طبيعية” من حيث حجم تداعياتها، في وقت “ينقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى أو يفقدون حياتهم بسبب ضربات الشمس”، بحسب المصدر نفسه.

يُشار إلى أنّ اليابان كان قد شهدت العام الماضي صيفها الأقسى من حيث درجات الحرارة منذ بدأت في تسجيل البيانات المناخية.

ره/خلص