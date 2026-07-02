طيار حادث بكين كان يعاني مشاكل نفسية ودوّن في مذكراته أفكارا عن الانتحار

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أفادت السلطات الصينية الخميس بأن الطيار الذي قضى إثر اصطدام طائرته الصغيرة بأطول ناطحة سحاب في بكين ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، كان يعاني مشاكل نفسية ودوّن في مذكراته أفكارا عن الانتحار.

واصطدمت الطائرة التي كان يقودها الرجل البالغ 66 عاما ببرج سيتيك البالغ ارتفاعه 528 مترا والواقع في الحي التجاري المركزي في بكين، الجمعة عند الساعة 17,55 (09,55 بتوقيت غرينتش).

وأثار تحطم الطائرة تساؤلات بشأن سلامة الطيران في العاصمة الصينية التي تعتمد إجراءات أمنية مشددة، خصوصا أنّ برج سيتيك يقع على بعد حوالى سبعة كيلومترات من تشونغنانهاي، المجمّع الحكومي الذي يضم مقر إقامة كبار القادة الصينيين.

وأفادت حكومة منطقة تشاويانغ في بكين، في بيان، بأن الطيار الذي يحمل اسم ليو، كان مطلّقا ويعيش وحيدا في بكين، وكان يعاني منذ فترة طويلة من الأرق والقلق، وقد تضمنت مذكراته إشارات متكررة إلى رغبته في إنهاء حياته.

وأضافت “كان حادثا يهدد السلامة العامة لأسباب شخصية”.

وأوضحت أنّ ليو عمل كطيار مستقل، وحصل على رخصة طيار رياضي عام 2021 ثم رخصة طيار خاص عام 2024.

وذكر البيان أن ليو أقلع بعد ظهر يوم الحادث من مطار للطيران العام في ضواحي منطقة بينغو، حيث نفّذ رحلات جوية بإشراف مدربين وأخرى بشكل منفرد.

وخلال رحلته الانفرادية الأخيرة، انحرف ليو عن المنطقة المحددة وفقد الاتصال بالمطار قبل وقوع الحادث، بحسب البيان.

وكان يقود طائرة صغيرة ذات مقعدين تعمل بمحرك مروحي.

وبعد وقت قصير من وقوع الحادث، حُذفت صور ومقاطع فيديو لتحطم الطائرة من مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بسرعة، بينما منعت الشرطة الصحافيين والمتفرجين من التقاط صور للبرج.

بور-اسك/رك/ناش