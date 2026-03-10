طيران “ساس” الاسكندينافي يعلن زيادة “موقتة” في أسعاره بسبب ارتفاع أسعار النفط

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة الطيران الإسكندنافية “ساس” الثلاثاء عن زيادة “موقتة” في أسعار تذاكرها، وذلك لمواكبة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وباتت هذه الشركة التي تسعى مجموعة “إير فرانس-كاي إل إم” للاستحواذ على حصة أغلبية فيها، من شركات الطيران الأولى التي تعلن عن رفع أسعار تذاكرها منذ بدء النزاع.

وأوضحت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس “شهدت أسعار وقود الطائرات في أوروبا ارتفاعا حادا في الأيام الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية. ويؤثر هذا التطور على قطاع الطيران بأكمله، وله تأثير مباشر على تكاليف شركات الطيران”.

وأضافت الشركة “نظرا لهذه الزيادة السريعة والكبيرة غير المعتادة، أجرت +ساس+ تعديلات مؤقتة على الأسعار المرتبطة بالوقود”، من دون تحديد قيمة الزيادة.

وقد ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في الأيام الأخيرة بسبب صعوبات الإمداد من دول الخليج نتيجة الشلل شبه التام في مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

إلا أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ صباح الثلاثاء عقب تصريحات أفاد فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي “قريبا”.

وتؤكد شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS) أن تقلبات أسعار النفط “تؤثر بشكل مباشر على تكلفة وقود الطائرات الذي يمثل أحد أهم نفقات شركات الطيران في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت الشركة “بينما نسعى دائما إلى استيعاب تقلبات الأسعار قدر الإمكان، فإن الزيادات بهذا الحجم تتطلب منا اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار عملياتنا وموثوقيتها”.

اف/جك/غد