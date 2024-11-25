مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها من “إيرباص A350”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

احتفلت شركة “طيران الإمارات” الاثنين باستلام أول طائرة من طراز “إيرباص A350” التي تعد الأولى من بين 65 طائرة سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وقالت الشركة إن هذه أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول “طيران الإمارات” منذ العام 2008.

وتم تسليم الطائرة رسمياً صباح الاثنين حيث ستقلع في رحلتها من تولوز الفرنسية إلى دبي في اليوم نفسه.

وكانت رحلة التسليم لأحدث طائرة في أسطول “طيران الإمارات” مدعومة بمزيج من وقود الطائرات ووقود الطيران المستدام “ساف”.

وستدخل الطائرة الخدمة رسميا في 3 كانون الثاني/يناير المقبل في رحلتها إلى وجهتها الأولى، إدنبرة، تليها 8 وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
335 إعجاب
233 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
14 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية