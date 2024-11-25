طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها من “إيرباص A350”

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احتفلت شركة “طيران الإمارات” الاثنين باستلام أول طائرة من طراز “إيرباص A350” التي تعد الأولى من بين 65 طائرة سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وقالت الشركة إن هذه أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول “طيران الإمارات” منذ العام 2008.

وتم تسليم الطائرة رسمياً صباح الاثنين حيث ستقلع في رحلتها من تولوز الفرنسية إلى دبي في اليوم نفسه.

وكانت رحلة التسليم لأحدث طائرة في أسطول “طيران الإمارات” مدعومة بمزيج من وقود الطائرات ووقود الطيران المستدام “ساف”.

وستدخل الطائرة الخدمة رسميا في 3 كانون الثاني/يناير المقبل في رحلتها إلى وجهتها الأولى، إدنبرة، تليها 8 وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا.