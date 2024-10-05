طيران الإمارات تحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية بعد تفجيرات في لبنان

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة طيران الإمارات حظر أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية على متن طائراتها في أعقاب الهجمات التخريبية في لبنان، وتمديد إلغاء الرحلات الجوية لوجهات في الشرق الأوسط بسبب التصعيد الإقليمي.

وقالت الشركة “يُحظر على جميع الركاب المسافرين على الرحلات المتجهة من أو إلى دبي أو عبرها نقل أجهزة النداء واللاسلكي في الأمتعة المسجلة أو المحمولة”.

وفي بيان نشرته على موقعها الجمعة، أكدت الشركة “شرطة دبي ستقوم بمصادرة مثل هذه الأجهزة الموجودة في حقائب اليد أو الأمتعة المسجلة الخاصة بالركاب”.

وأدّت تفجيرات استهدفت أجهزة استدعاء واتصال كانت بأيدي عناصر من حزب الله على مدى يومين في أيلول/سبتمبر إلى سقوط 37 قتيلا وحوالى ثلاثة آلاف جريح.

وكانت الشركة أعلنت الخميس عن إلغاء كافة رحلاتها من إيران والعراق والأردن وإليها حتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر ضمنا، قائلة إن القرار يأتي بسبب “الاضطرابات الإقليمية”.

وألغت طيران الإمارات رحلاتها بين دبي وبيروت حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر.

هع/بور/كام