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طيران الإمارات تحظر أجهزة البيجر والوكي-توكي بعد هجمات لبنان

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دبي (رويترز) – حظرت شركة طيران الإمارات على الركاب حمل أجهزة البيجر والوكي-توكي على رحلاتها، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت جماعة حزب الله اللبنانية الشهر الماضي بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية من هذا النوع.

وقالت الشركة، التي مقرها دبي، في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة “يُحظر على جميع الركاب المسافرين من أو إلى دبي أو عبرها حمل أجهزة البيجر والوكي-توكي في الأمتعة المسجلة أو المحمولة على متن المقصورة”.

وأضافت أن أي أشياء محظورة يتم العثور عليها ستصادرها شرطة دبي في إطار إجراءات أمنية مشددة.

انفجرت آلاف من أجهزة البيجر المفخخة التي يستخدمها أعضاء حزب الله ومئات من أجهزة الوكي-توكي في هجمات دامية وقعت في سبتمبر أيلول ألقي باللوم على إسرائيل فيها على نطاق واسع، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.

وأعلنت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط أيضا أن تعليق الرحلات الجوية إلى العراق وإيران سيستمر حتى يوم الثلاثاء، في حين ستستأنف الخدمات إلى الأردن يوم الأحد.

وستظل الرحلات الجوية إلى لبنان متوقفة حتى 15 أكتوبر تشرين الأول بسبب تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي شملت ضربات بالقرب من مطار بيروت.

وعلقت عدة شركات طيران أخرى أيضا رحلاتها إلى بيروت ومطارات أخرى بالمنطقة مع تزايد التوتر.

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