طيران الإمارات تطلب شراء 5 طائرات شحن من بوينغ

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أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تقديم طلبية شراء مؤكدة لـ 5 طائرات شحن أخرى من طراز بوينغ إف 777، ليتم تسليمها بين عامي 2025 و2026.

وقالت الشركة إنه إلى جانب طلبياتها السابقة، تنتظر حاليا تسليم 14 طائرة بوينغ إف 777 من الآن وحتى نهاية عام 2026.

كما وقعت طيران الإمارات اتفاقية تمديد عقد إيجار متعدد السنوات مع شركة دبي لصناعات الطيران لـ 4 طائرات بوينغ إف 777 في أسطولها الحالي.

وبناء على هذه الاستثمارات، تتوقع الإمارات للشحن الجوي تشغيل أسطول مكون من 21 طائرة شحن من طراز بوينغ 777 بحلول كانون الأول/ديسمبر 2026، ما يسهم في توسيع أسطولها الحالي المكون من 11 طائرة.

أم/نور