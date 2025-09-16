طيران الإمارات تفتتح مركزا جديدا لتدريب الطيارين بكلفة 135 مليون دولار

أعلنت طيران الإمارات الثلاثاء افتتاح مركزها الجديد لتدريب الطيارين وتقارب مساحته 6000 متر مربع في موقع غير بعيد عن مرافق التدريب الأخرى للشركة في دبي.

ويضم المركز ستة أجهزة لمحاكيات الطيران الكاملة، ويتميّز بقدرات متقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يتيح تصنيع قطع وهياكل معقدة لدعم معدات التدريب، بحسب البيان.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم “يمثل هذا المركز نقلة نوعية في التدريب الجوي، ويعد من الأكثر تقدما على مستوى العالم، وقد صُممت من خلاله برامج التدريب لأسطولنا المستقبلي”.

