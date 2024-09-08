طيران الاتحاد: “لا مشاكل” بمحرك الطائرة إيرباص ايه350

afp_tickers

1دقيقة

قالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية إنها لم تعثر على أي مشكلات فنية في محركات طائراتها “إيرباص ايه 350″، بعدما أخضعتها لعمليات تفتيش عقب تعرض طائرة مماثلة تملكها شركة كاثاي باسيفيك في هونغ كونغ لحريق.

وكانت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي وجهت شركات الطيران بإجراء عمليات تفتيش على طراز إيرباص “ايه 350-1000s” التي تعمل بواسطة محركات “ترينت إكس دبليو بي-97” التي تصنعها شركة رولز رويس.

وأفاد بيان شركة طيران الاتحاد بأنها “بدأت عمليات التفتيش، عبر أسطول طائراتها (ايه 350)، على محركات رولز رويس بشكل استباقي على مدار الـ72 ساعة الماضية، بما يتوافق مع (توجيهات) وكالة سلامة الطيران الأوروبية”.

وقالت إنها “لم تكتشف مشاكل، ولم تواجه أي أحداث مماثلة مع المحرك”، مشيرة إلى أنها “لا تتوقع أي تأثير على عملياتها”.

تشغل شركة طيران الاتحاد خمس طائرات من الطراز المذكور، وهي الشركة الوحيدة في الإمارات التي تمتلك هذا النوع من الطائرات.

بور/