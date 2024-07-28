طيران الشرق الأوسط اللبنانية ترجئ وصول بعض الرحلات إلى صباح الاثنين

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بيروت (رويترز) – ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية يوم الأحد أنها أرجأت إقلاع بعض رحلاتها المقرر وصولها إلى بيروت مساء الأحد على أن تصل صباح الاثنين بدلا من ذلك.

وتعهدت إسرائيل برد سريع على جماعة حزب الله اللبنانية بعد مقتل 12 طفلا وفتى في ضربة صاروخية بهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ونفت الجماعة ضلوعها في الضربة.

وقالت الشركة في بيان إنه تقرر إرجاء إقلاع ست رحلات من لندن وكوبنهاجن وأربع مدن أخرى بالشرق الأوسط مساء يوم الأحد على أن تقلع صباح يوم الاثنين.

وقال محمد الحوت رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريح لتلفزيون الجديد اللبناني إن تغيير توقيتات وصول الرحلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي جاء نتيجة “مخاطر تأمين”.

وأوضح الحوت أن الشركة لا تخشى من استهداف المطار وأنها ليس لديها معلومات تشير إلى ذلك الاحتمال مؤكدا أن الشركة لم تكن لتبقي على أي رحلات في حال وجود مخاطر.

كان مطار بيروت قد استُهدف في آخر حرب بين جماعة حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وقال مصور لرويترز إن الركاب لا يزالون يتوافدون على المطار حتى عصر يوم الأحد. وتابع الناس بتلهف شاشات المعلومات لمعرفة ما إذا كانت رحلات أخرى قد أرجأت أو ألغيت.