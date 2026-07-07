ظاهرة إل نينيو هذا العام قد تكون الأشد على الإطلاق (خبير)

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توقع خبير بارز الثلاثاء أن تسجل ظاهرة إل نينيو المناخية الحالية مستويات قياسية من حيث شدتها فيما تواجه مناطق مختلفة مخاطر الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية القاسية المرتبطة بها.

وتؤدي ظاهرة إل نينيو إلى ارتفاع حرارة المياه السطحية في الجزأين الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، ما يتسبب بتغيرات عالمية في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار.

وتحدث الظاهرة مرة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر ما بين تسعة إلى 12 شهرا. وقد تُسبب جفافا في بعض مناطق العالم والفيضانات في مناطق أخرى.

وظاهرة إل نينيو هذا العام غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتشير نماذج التوقعات إلى أنها قد تبلغ مستوى “بالغ الشدة”، بحسب ما قال الخبير في هذه الظاهرة لدى المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، تيم ستوكديل.

وأضاف في مؤتمر صحافي “أعتقد أنه من الصحيح تماما القول إننا لم نشهد من قبل تنبؤات بظاهرة إل نينيو بهذه القوة والاتساق بين نماذج التوقعات”.

وأشار ستوكديل إلى أنّه سيكون “مفاجأة كبيرة جدا” إذا لم يُحطّم هذا الحدث المناخي الأرقام المسجلة.

وتابع “أتوقع أن يُحطّم الأرقام القياسية”.

وبينما تبلغ إل نينيو ذروتها عادة بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير، فإن الارتفاع في درجات الحرارة يأتي عادة في وقت لاحق.

وساهمت آخر ظاهرة إل نينيو في جعل العام 2023 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، بينما سجل العام 2024 أعلى متوسط حرارة في التاريخ.

– فيضانات وجفاف وحرائق غابات –

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الأميركية الشهر الماضي أن ظاهرة إل نينيو بدأت بالفعل، ومن المرجح أن تكون قوية.

والأسبوع الماضي، توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تشتد ظاهرة إل نينيو سريعا بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر.

وأطلقت وكالات الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات الغذائية الشهر الماضي نداء لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تدابير وقائية لمواجهة ظاهرة إل نينيو.

وفي الهند، أعلن مسؤولون في قطاع الزراعة أنهم يعتزمون وضع خطط طوارئ لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات احتمال انخفاض هطول الأمطار المرتبط بهذه الظاهرة.

وتشهد أجزاء كثيرة من آسيا ظروفا مناخية أكثر جفافا من المعتاد خلال سنوات حدوث ظاهرة إل نينيو.

ويمكن لظاهرة ال نينيو أن تُضعف الرياح الموسمية فوق جنوب آسيا، ما يحرم الهند وأجزاء أخرى من شبه القارة الهندية من الأمطار الحيوية الضرورية لإعالة مئات ملايين السكان.

كما تزيد ظاهرة ال نينيو من احتمالات حدوث جفاف وموجات حر وحرائق غابات في أستراليا مع سيطرة ظروف مناخية أكثر دفئا من المعتاد على القارة.

وغالبا ما ترتبط هذه الظاهرة بزيادة هطول الأمطار في أجزاء من القرن الإفريقي.

لكن مساحات شاسعة من جنوب وغرب ووسط وشرق إفريقيا تشهد عادة ظروفا مناخية أكثر جفافا من المعتاد.

وتشهد أجزاء من غرب أميركا الجنوبية، بما فيها سواحل البيرو والإكوادور، هطول أمطار بمعدلات أعلى من المعتاد خلال الظواهر المناخية القوية، ما يزيد من خطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة.

في المقابل، ترتبط الظاهرة المناخية بأحوال أكثر جفافا من المعتاد في شمال البرازيل، مما يزيد من خطر اندلاع حرائق في منطقة الأمازون.

لت/غد/ناش