عائدات النفط والغاز الروسية تبلغ أدنى مستوياتها في خمس سنوات

2دقائق

انخفضت عائدات روسيا من النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وفقا لبيانات نشرتها وزارة المال الروسية الخميس.

وتعرض قطاعا النفط والغاز الروسيان للعديد من العقوبات الأوروبية والأميركية منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، كما عانيا في العام 2025 جراء انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية وارتفاع سعر صرف الروبل.

وتعتمد خزائن الدولة الروسية على مبيعات النفط والغاز، لكن مواقع الطاقة التابعة لها، بما فيها مستودعات النفط ومصافي التكرير، تضررت أيضا من الضربات التي نفّذتها الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

وفي العام 2025، حققت مبيعات النفط والغاز الروسي حوالى 8,467 تريليونات روبل (108,6 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 2020، بانخفاض مقداره 24 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، أضافت الولايات المتحدة أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا “لوك أويل” و”روسنفت” إلى قائمتها السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات.

لكن روسيا ما زالت تبيع كميات كبيرة من نفطها وغازها لشركائها، مثل الصين والهند وتركيا، عبر قنوات يقول خبراء إنها تسمح لها بالالتفاف على العقوبات الغربية.

