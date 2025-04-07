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عائلات أمريكية تتهم رجل أعمال أمريكيا من أصل فلسطيني بتسهيل هجمات حماس

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واشنطن (رويترز) – – رفعت عائلات أمريكية لضحايا هجمات  السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل دعوى قضائية يوم الاثنين على رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي البارز بشار المصري متهمة إياه بتقديم المساعدة في تشييد البنية التحتية التي سمحت لمسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتنفيذ هجماتهم عبر الحدود.

ويُعتقد أن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، هي أول قضية يُتهم فيها مواطن أمريكي بتقديم دعم كبير للهجمات التي أشعلت صراعا أوسع في الشرق الأوسط وقلبت المنطقة رأسا على عقب.

ووصف مكتب المصري الدعوى القضائية بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وجاء في بيان الإعلان عن الدعوى القضائية أن عقارات يملكها المصري ويطورها ويسيطر عليها، بما في ذلك فندقان فاخران والمنطقة الصناعية الرائدة في غزة، “كانت تخفي أنفاقا تحتها، وكانت بها مداخل لأنفاق يمكن الوصول إليها من داخل العقارات، واستخدمتها حماس قبل العمليات الإرهابية في السابع من أكتوبر وخلالها وبعدها”.

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