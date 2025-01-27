عائلات رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة تشارك في إحياء ذكرى أوشفيتز

reuters_tickers

2دقائق

أوشفيتز (بولندا) (رويترز) – دعت عائلات رهائن إسرائيليين، تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، يوم الاثنين إلى إطلاق سراح ذويهم، وذلك قبل إحياء ذكرى تحرير المعتقلين من معسكر الموت النازي الألماني “أوشفيتز” عام 1945.

وانضم زعماء من دول العالم إلى ناجين من المعسكر لإحياء الذكرى الثمانين لتحرير المعتقلين من أوشفيتز الذي أقامته ألمانيا النازية في بولندا، التي كانت محتلة خلال الحرب العالمية الثانية، لقتل اليهود الأوروبيين بناء على أيديولوجية عنصرية.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مقاتلي حماس اختطفوا 253 رهينة وقتلوا 1200 شخص في هجومهم على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وردت إسرائيل على هجوم حماس بحملة عسكرية على غزة قالت السطات الصحية في القطاع إنها أسفر عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وأطلقت حماس سراح عدد من الرهائن هذا الشهر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين.

وقالت ياسمين ماجال (26 عاما)، وهي طالبة جامعية تدرس الطب، إن ابن عمها عومير نيوترا (22 عاما)، وهو جندي أمريكي إسرائيلي من أحفاد الناجين من المحرقة (الهولوكوست)، اختطف وقُتل في غزة.

وأضافت “يجب أن نتأكد من أن هذا الأمر لن يُنسى، ومن تحرير التسعين رهينة الباقين… واستعادة الأحياء منهم، ودفن الموتى بشكل لائق في وطننا”.