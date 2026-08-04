عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت تريد تحقيق العدالة بعد مرور 6 سنوات

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من مايا الجبيلي وإميلي ماضي

بيروت 4 أغسطس آب (رويترز) – يحي لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة لانفجار مميت وقع في مرفأ بيروت، وعبر ضحايا ومسؤولون لبنانيون عن أمل متجدد لكن يشوبه الحذر في أن تتحقق العدالة في النهاية بخصوص أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.

ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس آب 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، ويعتقد أنه نجم عن انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ.

لكن التحقيق بشأن المواد الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه تعثر مرارا بسبب التدخل السياسي الذي استمر لسنوات وكان مسؤولون في القضاء ووزراء في ذلك الوقت يطعنون باستمرار في قضاة التحقيق، مما أوقف فعليا سير التحقيقات.

وقال بول نجار، الذي قتلت ابنته ألكسندرا (ثلاث سنوات) في الانفجار “العدالة إلنا رح تعني إنه أولا رح نبلش (نبدأ) نظهر من كل ها الفترة، النضال اللي عم نعيشه كلنا الموجودين هون، ونقدر نبلش فترة الحداد لأنه ما قدرنا نبلش وما بيحق لنا نبلش لأنه ما فينا نفوت بها الزعل الثاني اللي جايينا وناطرنا قبل ما نعطي كل شيء كرمال أولادنا، وكل اللي خسرناهم”.

وأضاف “وقتها ما في عدالة اليوم (حين تغيب العدالة)، يعني حياة (ألكسندرا) ما إلها قيمة، يعني أكثر من استخفاف”.

وجاءت نقطة التحول في أوائل عام 2025 عندما تولى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام منصبيهما وتعهدا على الفور بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وسرعان ما استأنف القاضي طارق بيطار التحقيقات وقدم تقريرا بها إلى مكتب المدعي العام في أواخر مارس آذار 2026.

وقال مسؤول قضائي كبير في لبنان، اطلع على التحقيق، لرويترز إن تقرير بيطار تضمن اتهام 70 شخصا بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بالانفجار. ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل أخرى من أجل حماية العملية القضائية.

وأضاف المسؤول أن بيطار سيعد لائحة اتهام تتضمن أسماء المتهمين وتطلق مسار المحاكمة، وذلك بعد أن يرد النائب العام.

ووضع وزير العدل اللبناني عادل نصار إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري في المرفأ صباح اليوم الثلاثاء.

وقال “في موجب (ضرورة) على الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني، إنه يخلي هيدا الملف يوصل لنهايته لأنه أول شي هيدا الموجب طبعا لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته لأنه ما في ثقة ممكن إنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا نقول إنه في قضاء ونسكت على ذلك، كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)