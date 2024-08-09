عائلات فلسطينية تفر من هجوم إسرائيلي جديد على خان يونس بغزة

reuters_tickers

4دقائق

من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – عاودت الدبابات الإسرائيلية التوغل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الجمعة لتجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح والفرار على امتداد الطرق المزدحمة، بينما واصل المقاتلون الفلسطينيون مهاجمة القوات الإسرائيلية من وسط الأنقاض، حسبما قال سكان والجيش الإسرائيلي.

وفرت العائلات من شرق خان يونس سواء بالسيارات أو سيرا على الأقدام، حاملة أمتعتها على عربات تجرها الحمير وأخرى تسوقها الدراجات النارية خلال نزوحها على الطرق حيث أبطا الزحام حركتها.

ومع تأهب إسرائيل ولبنان لتصعيد محتمل في القتال، يبذل مسؤولون من الولايات المتحدة ومصر وقطر جهودا حثيثة لإحياء المساعي الرامية إلى وقف القتال في غزة، مع تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات في 15 أغسطس آب.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، عادت القوات الإسرائيلية، التي اجتاحت قطاع غزة بأكمله تقريبا على مدى الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، إلى أنقاض المناطق التي أعلنت سابقا طرد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منها.

وفي أحدث هجوم، ألقى الجيش منشورات تأمر السكان والنازحين في شرق خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة، بإخلاء المنطقة التي شهدت بالفعل موجات متكررة من القتال.

وتكدست العائلات في الحافلات والسيارات، وسعى العديد من النازحين إلى اللجوء للمواصي، وهي منطقة رملية تمتد على طول الساحل. لكن البعض عبر عن مخاوفه من الذهاب إليها بعد تعرضها لهجمات في السابق على الرغم من أن القوات الإسرائيلية أعلنتها منطقة آمنة.

وقالت أم رائد أبو عليان إنها وأفراد أسرتها فروا “من تحت النار شاردين بأرواحنا وأولادنا، طلعنا نجري من الخوف”.

وعندما سُئلت إلى أين ستذهب أجابت “الله أعلم. يحكوا لنا عن مناطق إنسانية، مفيش ولا منطقة إنسانية في غزة، كله دمار كله خراب”.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة ستة فلسطينيين في منطقة المواصي. وأضافوا أن غارة أخرى على منزل قريب قتلت أربعة، بينهم فتاة، وأصابت عدة أشخاص.

وقال مسعفون وصحفيون إن صحفيين فلسطينيين، هما تميم معمر وعبد الله السوسي، قتلا مع العديد من أقاربهما.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مقتلهما يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 165.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ضربت عشرات الأهداف التابعة لمسلحي حماس في خان يونس ورفح بالقرب من الحدود المصرية، وإنها استولت على مستودعات أسلحة ودمرت بنية تحتية وقتلت العشرات من المقاتلين المدججين بأسلحة منها قذائف صاروخية.