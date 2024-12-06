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عائلة أمريكي مخطوف في سوريا منذ 12 عاما تقول إنه على قيد الحياة

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واشنطن (رويترز) – قالت والدة أمريكي يدعى أوستن تايس‭ ‬يوم الجمعة إن الأسرة لديها معلومات تفيد بأن الرجل الذي كان يعمل صحفيا واختطف في سوريا قبل أكثر من 12 عاما ما زال على قيد الحياة.

وقالت الأم ديبورا تايس للصحفيين في نادي الصحافة الوطني يوم الجمعة قبل الذهاب إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع “لدينا مصدر مهم تحققت منه كافة (أجهزة) حكومتنا بأن أوستن تايس على قيد الحياة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اجتمع مع أسرة تايس مساء.

وأضافت “اجتمع جيك سوليفان مع عائلة أوستن تايس هذا المساء… ودأب جيك سوليفان على الاجتماع مع عائلات الأمريكيين المعتقلين على نحو غير قانوني… سنواصل التأكد من أننا سنعيد هؤلاء أو الأمريكيين (عموما) إلى عائلاتهم”.

وتايس جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وكان يعمل صحفيا بالقطعة حين اختطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. وكان عمره 31 عاما حينذاك. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.

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