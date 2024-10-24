مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

عائلة أوجلان تعلن زيارته في سجنه التركي للمرة الأولى منذ 43 شهرا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تلقى الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، أول زيارة “منذ 43 شهرا” الأربعاء، حسبما أفاد ابن أخيه الخميس.

وكتب عمر أوجلان، النائب في حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، على منصة إكس  “آخر لقاء مباشر لنا مع عبدالله أوجلان كان في الثالث من آذار/مارس 2020. وكعائلة، التقينا بأوجلان بعد سنوات في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2024”.

وقُتل خمسة أشخاص وأُصيب 22 آخرون بجروح الأربعاء في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة وحمّلت الحكومة مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني. وما لبثت تركيا أن اعلنت قصف مواقع تابعة للحزب في كل من العراق وسوريا بعد الهجوم.

ووقع الهجوم بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بريكس في قازان في روسيا. 

وطالب عمر أوجلان بـ “استمرار الزيارات العائلية الروتينية، وهي حق قانوني، مهما كانت الظروف”.

ولم يتمكن محامو أوجلان من زيارته منذ آب/أغسطس 2019.

اش/شي/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
267 إعجاب
168 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
86 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية