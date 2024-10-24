عائلة أوجلان تعلن زيارته في سجنه التركي للمرة الأولى منذ 43 شهرا

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تلقى الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، أول زيارة “منذ 43 شهرا” الأربعاء، حسبما أفاد ابن أخيه الخميس.

وكتب عمر أوجلان، النائب في حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، على منصة إكس “آخر لقاء مباشر لنا مع عبدالله أوجلان كان في الثالث من آذار/مارس 2020. وكعائلة، التقينا بأوجلان بعد سنوات في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2024”.

وقُتل خمسة أشخاص وأُصيب 22 آخرون بجروح الأربعاء في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة وحمّلت الحكومة مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني. وما لبثت تركيا أن اعلنت قصف مواقع تابعة للحزب في كل من العراق وسوريا بعد الهجوم.

ووقع الهجوم بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بريكس في قازان في روسيا.

وطالب عمر أوجلان بـ “استمرار الزيارات العائلية الروتينية، وهي حق قانوني، مهما كانت الظروف”.

ولم يتمكن محامو أوجلان من زيارته منذ آب/أغسطس 2019.

اش/شي/كام