عاصفة شتوية في بريطانيا تعطل النقل وتحرم آلاف المنازل من الكهرباء

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أدت العاصفة داراغ إلى تعطيل حركة النقل في بريطانيا السبت، مع إلغاء العديد من رحلات القطارات والطيران، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل.

وقضى رجل صباح السبت في شمال غرب إنكلترا بعد سقوط شجرة على شاحنته.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرا أحمر من الرياح القوية والذي نادرا ما تعلنه، بين الساعة الأولى فجرا (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) والساعة 11 صباحا في جنوب غرب إنكلترا وجزء من ويلز.

واشارت الوكالة إلى أن إنكلترا وويلز ستظلان في حالة التأهب الأصفر الأحد حتى الساعة السادسة مساء.

وتلقى نحو ثلاثة ملايين شخص تنبيها على هواتفهم المحمولة مساء الجمعة يدعوهم إلى البقاء في منازلهم.

وبلغت سرعة الرياح 150 كيلومترا في الساعة في شمال ويلز، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.

وحتى الساعة التاسعة صباحا، انقطعت الكهرباء عن 86 ألف منزل في إنكلترا واسكتلندا وويلز، وفقا لشركة الكهرباء.

كما انقطع التيار الكهربائي عن حوالى 45 ألف منزل في ايرلندا الشمالية، بحسب صحيفة بلفاست تلغراف.

وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية من اضطرابات تطال رحلات القطار في إنكلترا واسكتلندا وويلز حتى الأحد.

وتم إغلاق الجسور لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب الرياح العاتية، مثل جسر سيفيرن الذي يربط جنوب غرب إنكلترا بويلز.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية عدة رحلات من مطار هيثرو وإليه.

وفي أيرلندا، تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل، بحسب وسائل اعلام.

ستس/ريم/ب ق