عاصفة قوية تقترب من طوكيو وتوقع تسعة جرحى في اليابان

تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة تسعة أشخاص، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية الثلاثاء، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل وتعطّلت مئات الرحلات الجوية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات، مع تحرك الإعصار “جانغمي”، وهو أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم، نحو الشمال الشرقي بعد أن طال جزيرة أوكيناوا الاثنين.

ودُعي سكان مدينة ميازاكي في جزيرة كيوشو، والبالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة، إلى إخلاء منازلهم. وفي أوكيناوا، أظهرت مشاهد عرضتها وسائل الإعلام المحلية أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت شجرة طولها 10 أمتار.

وصباح الثلاثاء انقطعت الكهرباء عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما في جنوب غرب البلاد، وعن 17 ألف منزل آخر في أوكيناوا، بحسب شركات الكهرباء المحلية.

وتسببت “جانغمي” المصنفة حاليا عاصفة استوائية شديدة، بإصابة تسعة أشخاص بجروح في أوكيناوا، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “ان اتش كاي” بأنّ الإصابات نجمت عن وقوع أشخاص بسبب الرياح، بالإضافة إلى تطاير أجسام على سيارات.

وفي طوكيو المتوقع أن تضربها العاصفة الأربعاء، تبث شركات النقل العام رسائل تحذيرية بشأن احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل.

وألغت أكبر شركتي طيران في اليابان، “اول نيبون إيرويز” و”جابان إيرلاينز”، ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء.

