عاملون في المجال الإنساني في لبنان يلملمون آثار الحرب لاستئناف نشاطهم

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بين الركام والجدران المتداعية، يتفقّد عاملون في مركز يُعنى بالنساء والأطفال في ضاحية بيروت الجنوبية آثار الدمار الذي تسّببت به غارة للطيران الإسرائيليّ استهدفت مبنى مجاوراً في الأسابيع الماضية.

تُعبّر زينة مهنا من “مؤسسة عامل الدولية” عن “الصدمة” وهي تُعاين آثار الدمار، وتقول “سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يعود مركزنا للعمل”.

في أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت إسرائيل بشنّ غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وهي منطقة مكتظة بالسكّان يحظى فيها حزب الله بتأييد واسع. ومع إعلان وقف لإطلاق النار في الأسبوع الماضي، يعكف العاملون في “مؤسسة عامل”، التي بدأت نشاطها في زمن الحرب اللبنانية (1975-1990)، على لملمة آثار هذه المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.

تعرّضت هذه المنطقة، إضافة لمناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، لغارات مدمّرة استهدفت وفقاً للجيش الإسرائيلي منشآت ومصالح تابعة لحزب الله. وسبق الكثير من هذه الغارات تحذيرات للسكان وأوامر بالإخلاء.

ومن بين هذه الغارات تلك التي أدّت لتضرّر مقرّ مؤسسة عامل، حيث ما زالت الجدران المثقوبة تحتفظ برسومات للأطفال وعبارات مكتوبة على غرار “أحلم كثيراً” وسط الركام وقطع الزجاج.

– القرض الحسن –

تقول زينة مهنّا إن 13 مقرّاً لمؤسسة عامل من أصل 40 تضرّرت في هذه الحرب. وهي مراكز تقدّم خدمات صحيّة واجتماعيّة على مستوى لبنان كلّه.

وتضيف أن مركزاً في حيّ السلّم ومستوصفاً مجاوراً ومركزاً لإيواء العمّال الأجانب في الشيّاح، وكلها مراكز في ضاحية بيروت الجنوبية، تضررت جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فروع مؤسسة “القرض الحسن”.

وتشكّل مؤسسة “القرض الحسن”، المرتبطة بحزب الله والخاضعة لعقوبات أميركيّة، متنفّساً للكثير من اللبنانيين سواء من الطائفة الإسلاميّة الشيعيّة التي ينتمي لها حزب الله، أم من طوائف أخرى، في هذا البلد الواقع تحت أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن مؤسسة القرض الحسن “تشارك في تمويل النشاطات الإرهابية لحزب الله”، وفي العشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أصدر تحذيراً للسكان المقيمين قرب فروع المؤسسة بالابتعاد عنها. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على تويتر “قرر جيش الدفاع مهاجمة هذه البنى التحتية الإرهابية”.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنّه ضرب 30 هدفاً مرتبطاً بالمؤسسة، وواصل غاراته في الشهر التالي.

وتقول سُكنة الحولي، مديرة مركز مؤسسة عامل في حيّ السلم “يقصد المركز هنا ما يقارب مئة طفل و40 امرأة يومياً، حين سمعت بوقوع غارة، لم أنم الليل”، ثم تغالب دموعاً اجتاحت عينيها.

وتضيف هذه السيّدة التي هجّرتها الحرب هي أيضاً من بيتها في المنطقة “الناس في المنطقة هنا محتاجون كثيراً لهذا المركز”.

– سنعود أقوى –

في تشرين الأول/أكتوبر، ندّدت الأمم المتحدة بتلك الغارات التي استهدفت “القرض الحسن”، معتبرة أنّها تسبّبت في “أضرار واسعة” للممتلكات والبنى التحتيّة المدنيّة، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “جريمة حرب” تستوجب التحقيق.

وأوضحت مهنا أن مركز حي السلم كان يوفر مساحات آمنة للنساء ضحايا العنف، ويُقدّم برامج للأطفال من بينها برنامج بالتعاون مع اليونيسف.

وقال مصدر في اليونيسف لوكالة فرانس برس إن “إعادة تأهيل المساحات الآمنة للأطفال في مجتمعاتهم أمر بالغ الأهمية”.

وقالت زينة مهنا إن مؤسستها تواصلت مع الأمم المتحدة رسمياً بهدف حماية مراكزها من القصف.

على بعد بضعة كيلومترات، في حيّ الشياح الواقع أيضاً في الضاحية الجنوبية، كان جمع من الناس يتفقّدون مركز مؤسسة عامل للعمال الأجانب، بعدما تعرّض لأضرار كبيرة جرّاء غارة إسرائيلية دمّرت فرعاً لمؤسسة القرض الحسن في مبنى مجاور.

بين الجدران المتهاوية والزجاج المهشم على الأرض في كلّ مكان، استقرّت أريكة قديمة قذفتها قوة الانفجار من بيت مجاور إلى الشرفة. وهناك، وقفت نور خزعل إحدى العاملات في المؤسسة، وهي تشير إلى صور توثّق أياماً أقل حسرة، وتقول “نشعر بالأسى، هذا منزلنا، نمضي كلّ وقتنا هنا”.

وعلى الرغم من كلّ الخسائر والأهوال، نُعرب نور خزعل عن أملها في أن تعود المؤسسة لسابق عهدها في العمل الاجتماعي والصحي.

وتقول هذه الشابة التي اضطرت هي الأخرى للنزوح خلال الحرب من الشياح مع زوجها وابنها ذي السنة الواحدة “لن يعود هذا المركز كما كان وحسب، بل سيكون أفضل بعشر مرّات… بل بمئة مرّة”.

ليغ/خلص-سي/غ ر