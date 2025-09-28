The Swiss voice in the world since 1935
عاهل الأردن: هناك توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عمان (رويترز) – قال العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الأحد إن الأردن “يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين”، مؤكدا أنها شهدت توافقا بنسبة كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبد الله أشار إلى “التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، لافتا إلى الإجماع الدولي حول حل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة”.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

