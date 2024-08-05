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عاهل الأردن يحذر في مكالمة مع بايدن من خطورة “الأعمال العدائية” بحق الفلسطينيين

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(رويترز) – حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين من “خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين”.

الأسرة الهاشمية التي ينتمي إليها الملك عبد الله هي صاحبة الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي إنه لا يوجد أي تغيير في ترتيبات الصلاة في البلدة القديمة بالقدس، وذلك بعدما أعلن وزير ينتمي لتيار اليمين المتطرف ضمن ائتلافه أن اليهود يمكنهم الصلاة هناك.

وفي ظل ترتيب “الوضع الراهن” القائم منذ عقود، تسمح إسرائيل لليهود بزيارة مجمع الحرم القدسي شريطة عدم الصلاة فيه.

وهذا الموقع من أكثر النقاط سخونة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واندلعت أعمال عنف في الماضي بعد الحديث عن أن إسرائيل تدرس تغيير القواعد المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية هناك.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله حذر كذلك من “الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل وتستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، الأمر الذي قد يؤجج العنف في الإقليم”.

وأضاف الديوان الملكي أن الملك عبد الله بحث مع بايدن ضرورة خفض التصعيد في المنطقة “والتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون انزلاقها إلى حرب إقليمية”.

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