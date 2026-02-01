عاهل الأردن يزور مصر لبحث المستجدات الإقليمية

القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) – يتوجه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى مصر اليوم الأحد لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بمصر إن المباحثات ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 22 يناير كانون الثاني إن “أسطولا” يتجه نحو إيران. وقالت مصادر عديدة يوم الجمعة إن ترامب يدرس خيارات للتعامل مع طهران تشمل توجيه ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن.

ويبذل حلفاء واشنطن في المنطقة، بما في ذلك تركيا والإمارات والسعودية، جهودا دبلوماسية لمنع حدوث مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بكبح برنامج الصواريخ لاستئناف المحادثات، وهو ما ترفضه طهران.

وتلقى السيسي أمس السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي “أعرب عن بالغ قلق مصر إزاء تصاعد التوتر في المنطقة، مؤكدا ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية”.

وأضاف أن السيسي أكد “استمرار مصر في بذل جهودها الحثيثة الرامية إلى عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، وصولا إلى تسوية سلمية وشاملة للملف النووي الإيراني”.

وفي غزة، قال مسؤولون في وزارة الصحة إن إسرائيل شنت أمس السبت أعنف غاراتها الجوية على القطاع منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

(تغطية صحفية دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)