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عبادي الحائزة على نوبل: قيادة إيران “نمر من ورق” في طريقه للسقوط

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من بهاره خدانبده ووليام جيمس

لندن (رويترز) – قالت شيرين عبادي الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام يوم الأربعاء إن حرب إيران مع إسرائيل كشفت عن ضعف قيادتها التي وصفتها بأنها “نمر من ورق”، وتوقعت الإطاحة بالزعيم الأعلى علي خامنئي في ثورة سلمية.

وتحدثت عبادي بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل، منهيا بذلك حربا جوية قصيرة لكن مكثفة استهدفت فيها إسرائيل بضرباتها على ما يبدو القيادة الإيرانية العليا متى شاءت.

وقالت عبادي في مقابلة أجرتها معها رويترز في لندن، حيث تعيش في منفى اختياري منذ 2009، “لقد رأى الشعب الإيراني والعالم ذلك وأدركوا كم هي نمر من ورق هذه الإدارة”.

وعبادي محامية فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2003 لنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي من أشد المنتقدين للمؤسسة الدينية الشيعية التي تحكم إيران منذ عام 1979.

وقال مسؤولون أمنيون إن خامنئي (86 عاما) اختبأ خلال الصراع الذي قضى على أعلى مستويات القيادة العسكرية الإيرانية وقتل كبار علمائها النوويين.

وقالت عبادي “لن يثق الشعب في قائد يختبئ في أوقات الحرب”. وأضافت أن الاحتجاجات السابقة، مثل تلك التي اندلعت بسبب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 2022، أظهرت دعما شعبيا واسعا للتغيير.

وأضافت “أتوقع أن الشعب سينجح هذه المرة وسيرحل هذا النظام”.

ولم تكن هناك أي مؤشرات على احتجاجات كبيرة في الشوارع مناهضة للمؤسسة الحاكمة، ولكن كان الارتياح هو رد الفعل الغالب للكثير من الإيرانيين على وقف إطلاق النار.

وفي حين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهو معتدل نسبيا، إن أجواء التضامن الوطني خلال الهجمات الإسرائيلية ستحفز الإصلاح الداخلي، قال مسؤولون ونشطاء إن الأجهزة الأمنية تحركت سريعا لإظهار سيطرتها من خلال الاعتقال الجماعي وأعمال الإعدام والانتشار العسكري.

وقالت عبادي “يحاول النظام تعويض هزيمته باعتقال الناس. لأنه يخشى الآن بعد هزيمته في هذه الحرب، أن يجد الشعب مزيدا من الشجاعة ويخرج إلى الشوارع”.

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