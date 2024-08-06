عباس لوكالة روسية: غزة يجب أن تعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية

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(رويترز) – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء إن قطاع غزة يجب أن يعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية، وإن الخطط الإسرائيلية للسيطرة المؤقتة على القطاع غير مقبولة.

وأضاف عباس في مقابلة مع الوكالة الرسمية نشرت باللغة الروسية “يجب أن تُدار غزة تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية”.

وتابع “إننا نعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة”.