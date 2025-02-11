عباس يغامر بمزيد من الضرر لشعبيته بتعديل نظام مدفوعات المعتقلين

reuters_tickers

3دقائق

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – واجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتقادات من حلفاء وخصوم يوم الثلاثاء بسبب مرسوم يقضي بتعديل نظام المدفوعات لأسر الفلسطينيين الذين قتلتهم أو سجنتهم إسرائيل في خطوة تهدف إلى تلبية مطلب أمريكي وستلحق على الأرجح مزيدا من الضرر بشعبيته الضعيفة بالفعل.

وأصدر عباس (89 عاما) مرسوما يوم الاثنين يقضي بإلغاء النظام القائم الذي طالما هاجمه منتقدون يقولون إنه يكافئ الهجمات على إسرائيل لكن الفلسطينيين يعتبرونه مصدرا حيويا لرعاية أسر المعتقلين.

وقال محللون فلسطينيون إن الإعلان المفاجئ يستهدف فيما يبدو إزالة مصدر محتمل للتوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاولة للحفاظ على دور السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن نهجها المؤيد لإسرائيل في التعامل مع الصراع.

وقال هاني المصري، المحلل السياسي الفلسطيني في رام الله “الهدف محاولة فتح صفحة جيدة مع ترامب في الوقت الذي أدار ترامب ظهره للفلسطينيين بشكل كامل بالدعوة للتهجير”.

ويصف منتقدون نظام المدفوعات التي تشبه الرواتب بأنه “دفع مقابل القتل”، وهو وصف يرفضه الفلسطينيون. وكان إلغاء هذا النظام مطلبا رئيسيا للإدارات الأمريكية المتعاقبة. وقاوم عباس لفترة طويلة الضغوط التي كانت تطالبه بوقف هذا النظام.

وستقدم السلطة الفلسطينية بدلا من ذلك الدعم لأسر السجناء عبر شبكة رعاية اجتماعية، وفقا للحاجة وليس بناء على مدة سجن ذويهم.

وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والعضو في حركة فتح التي يتزعمها عباس إن ما بين 35 ألف و40 ألف أسرة ستتأثر.

وقال فارس في مؤتمر صحفي “كان هناك إصرار من البعض أن يرموا هذا الموضوع في حضن الرئيس ليغير القانون وكان هذا هو الخطأ الكبير… قدمنا نصائح وبإلحاح، حذار من المساس بالقانون… لماذا تلقون بكرة اللهب إلى حضن السيد الرئيس، موضوع جدول الرواتب لم يقره الرئيس وإنما أقره مجلس الوزراء”.

وأكد على الحساسيات الهائلة المترتبة على إنهاء النظام الذي أقر في عهد الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تسعينيات القرن الماضي.