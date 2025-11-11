عباس يَعِد فرنسا بتسليم سريع لموقوف في قضية هجوم شارع روزييه عام 1982

afp_tickers

3دقائق

وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء بتسليم السلطات الفرنسية سريعا الفلسطيني هشام حرب الذي أوقِف في أيلول/سبتمبر بالضفة الغربية للاشتباه في إشرافه على مجموعة نفذت هجوم شارع روزييه الباريسي الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص عام 1982.

وقال الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو”، نُشرت قبل ساعات قليلة من اجتماعه مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس إن “الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل الفنية التي تُعالجها الجهات المختصة في كلا البلدين”.

وجدّد عباس تأكيده استعداد السلطة الفلسطينية “لتسليم المطلوب، إذ أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين هيأ إطارا مناسبا لهذا الطلب الفرنسي”.

وأُعلِن عن توقيف هشام حرب في 19 أيلول/سبتمبر، قبل أيام قليلة من اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهشام حرب (70 عاما) مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت قبل عشر سنوات، وهو أحد الرجال الستة الذين أُحيلوا في أواخر تموز/يوليو على محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة ارتكاب هذا الهجوم الذي استهدف مطعم جو غولدنبرغ والحي المحيط به.

وأوضح الإليزيه الاثنين أن “لا مشكلة قانونية” في هذا التسليم، بل “مسألة تتعلق بالقابلية للتنفيذ”، مشيرا إلى أن باريس تواصل العمل مع السلطة الفلسطينية للتوصل إلى تحقيق هذه الخطوة.

من جهة أخرى، كرر عباس في هذه المقابلة مع “لوفيغارو” تعهدات عدة قطعها في الأشهر الأخيرة في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة وترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه في 9 تشرين الأول/أكتوبر بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد عباس مجددا أن “حماس لن تتمتع بأي دور في حكم غزة”، مضيفا أن القوات الفلسطينية جاهزة للانتشار في القطاع بالتنسيق مع القوة المتعددة الجنسية التي تلحظها خطة السلام الأميركية.

كذلك أكد استعداده لإجراء “انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال السنة التي تَلي انتهاء الحرب”، من دون أن يؤكد صراحة أنها ستُجرى سنة 2026.

هر/ب ح/ع ش