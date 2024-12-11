عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مجمل التطورات الإقليمية ومنها الأوضاع في سوريا ولبنان، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ الوزيرين “استعرضا أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة بما يعود بالخير على جميع شعوبها ودولها”.

هت/كام