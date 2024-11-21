عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، عددا من القضايا الإقليمية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقالت الوكالة إن الشيخ عبدالله “استعرض وبلينكن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة”.
وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا “التطورات في لبنان، إضافة إلى الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية”.
بور