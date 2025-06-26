عبدالله بن زايد ونظيره الأيرلندي يبحثان التطورات الإقليمية

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، هاتفيا مع سايمون هاريس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية أيرلندا، التطورات الإقليمية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ الجانبين عرضا “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة”.

كما تبادلا “وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمرتبطة بعلاقات التعاون بين البلدين”.

هت